Coronavírus: Equador retira 150 corpos de casas; sistema de saúde e funerário estão em colapso

(foto: ENRIQUE ORTIZ / AFP) coronavírus na América Latina é o Equador, que segue atrás apenas do Brasil em número de infectados e mortos pelo COVID-19, mesmo com uma população 12 vezes menor do que a brasileira e território 30 vezes menor. Os últimos dados oficiais do governo equatoriano confirmaram 2302 casos e 79 mortes, nessa quarta-feirra (01/04). Um dos países mais afetados pelo novona América Latina é o, que segue atrás apenas do Brasil em número de infectados e mortos pelo COVID-19, mesmo com uma população 12 vezes menor do que a brasileira e território 30 vezes menor. Os últimos dados oficiais do governo equatorianoconfirmaramnessa quarta-feirra (01/04).









Nessa quarta-feira, governo do Equador declarou que removeu 150 cadáveres que estavam em várias casas em Guayaquil, segundo reportagem do G1. A cidade portuária enfrenta um colapso do sistema funerário após o aumento da demanda por conta da pandemia de coronavírus.





As autoridades não confirmaram quantas vítimas da Covid-19 estão entre os 150 mortos retirados em uma força-tarefa da polícia e militares criada pelo governo.





A crise gerou conflitos entre a prefeita de Guayaquil e o governo central. Cyntia Viteri, que está em quarentena por ter sido infectada com o coronavírus, reclamou, em 27 de março, da conduta das autoridades nacionais e relatou as deficiências do sistema público do país.





Nas redes sociais pessoas de todo mundo se comovem e se mobilizam com a situação do país. A hashtag #EcuadorEnEmergencia está em alta em todo mundo, e no twitter Brasil, os assuntos “Equador” e “Guayaquil” são os mais comentados. Pessoas se sensibilizam e compartilham imagens fortes de corpos sendo deixados ou cremados nas ruas e urubus sobrevoando hospitais na cidade de Guayaquil.