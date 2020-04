Espanha registra mais de 300.000 novos desempregados em março por coronavírus

A Espanha registrou em março 302.265 novos desempregados, uma consequência do "impacto extraordinário" da crise de saúde da COVID-19, anunciou nesta quinta-feira o ministério do Trabalho.

De acordo com a imprensa espanhola, este é aumento mais expressivo registrado até hoje nas estatísticas de desemprego.

A atividade econômica registrou uma desaceleração radical em consequência do estado de alerta e do confinamento da população decretados pelo governo em 14 de março para deter a pandemia.

A paralisação se tornou ainda mais intensa com a ordem do governo, anunciada no sábado passado, de interromper até 9 de abril qualquer atividade não essencial, uma medida que afeta em particular a construção civil e a indústria.

Neste sentido, o ministério explicou que a doença "mudou a tendência na evolução do desemprego registrada no início de março".

Nos 12 primeiros dias do mês o país registrou apenas 2.857 novos desempregados.

O número global de desempregados aumentou mais de 9% na comparação com fevereiro e também em relação a março de 2019.

O impacto no mercado de trabalho também se reflete nos números da Previdência Social. De 1 a 11 de março aconteceram 65.000 registros adicionais, mas de 12 a 31 a perda foi de quase 900.000.

A Espanha é atualmente o segundo país do mundo com o maior número de vítimas fatais provocadas pelo coronavírus, depois da Itália, com 9.053 mortos e mais de 100.000 casos confirmados.