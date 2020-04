Comunicado do Business Wire :ZeBrand

A ZeBrand anuncia o lançamento de sua plataforma baseada na Web, a zebranding.com, idealizada para automatizar a criação de identidade de marcas para startups e pequenas empresas no mundo inteiro, através de seu algoritmo proprietário com base em inteligência artificial.

A empresa soluciona um problema crucial para as empresas ao oferecer uma nova maneira para que as startups gerem kits de ferramentas completos para a gestão de marcas (branding), pacotes integrados e visuais comerciais, em tempo recorde, além de apoiar proprietários e fundadores de empresas que têm um orçamento limitado para a contratação de uma agência de gestão de marcas, o que poderia facilmente custar entre US$ 5.000 e US$ 200.000.

"A maioria das empresas está ciente sobre a importância de uma boa gestão de marca, no entanto, muitas não possuem os recursos necessários para executar uma identidade de marca completa, o que se reflete em seu crescimento", disse Ryo Kikuchi, diretor executivo na ZeBrand. "Gostaríamos de tornar o desenvolvimento e a identidade da marca completa fáceis e disponíveis a todos, independentemente de seu histórico ou orçamento."

Atualmente, a ZeBrand oferece os seus serviços de gestão de marca proprietários para mais de 40.000 startups e empresas estabelecidas, com orçamentos de US$ 0 a US$ 750 por ano. A plataforma oferece os benefícios de um algoritmo sofisticado, criado com base em cerca de 40.000 outras identidades de marca que foram desenvolvidas, coletadas e analisadas na inteligência artificial da ZeBrand.

Recursos e benefícios do ZeBrand incluem:

-- Um questionário abrangente ajuda a identificar e esclarecer os pontos fortes e os valores essenciais de sua marca

-- Kit completo da marca, criação em 10 minutos

-- Imagens imediatas para refletir a personalidade da sua marca

-- Modelos de Web imediatos

Próximos recursos:

-- Crie os seus próprios modelos de produtos/mercadorias

-- Educação sob demanda sobre a gestão eficaz de marcas para profissionais que não são designers

A plataforma ZeBrand está atualmente disponível para empresas que desejam desenvolver a identidade de sua marca em zebranding.com.

Sobre a ZeBrand

Um logotipo ou modelo de site de Web por si só não é suficiente para fazer com que as pessoas comprem, invistam ou participem. Esses ativos, por si só, não vão além dos motivos para os quais foram idealizados. Os kits ZeBrand vão muito mais longe, ao proporcionar às empresas tudo o que precisam para construir uma marca e dimensioná-la de maneira consistente e impactante em tudo o que as empresas fazem; desde cultivar uma cultura de empresa, valores e imagens até sites, produtos, apresentações (pitch decks) e cartões de visita. A ZeBrand oferece às empresas e organizações uma identidade de marca completa e autêntica, além de uma mensagem criada para ser dimensionada com sucesso.

