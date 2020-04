"Só queremos ir para casa", dizem passageiros de cruzeiros com coronavírus

Havia acabado de chover e o céu estava azul. "É lindo", diz Rick De Pinho, apreciando o ar fresco da varanda de sua cabine.

Parece perfeito, se não fosse por estar preso em um navio de cruzeiro estigmatizado pelo medo de contágio por coronavírus.

De Pinho, 53, e sua esposa Wendy, 49, estão entre os quase 800 passageiros a bordo do navio "Rotterdam" que esperam atracar na quinta-feira no porto de Fort Lauderdale, no sul da Flórida.

Seu navio está na mesma situação que o "Zaandam", que está navegando no Caribe em direção ao sul da Flórida com quatro mortos e cerca de 200 pessoas a bordo que estariam aparentemente com o novo coronavírus, nove deles confirmados.

"Nós apenas queremos ir para casa", disse este advogado de patentes de Nova Jersey à AFP quando começou uma viagem à América do Sul no início deste mês, que prometia ser inesquecível.

E será.

"Somos um alvo fácil", acrescenta. "E quanto mais as pessoas passam aqui, maior a probabilidade de alguém ficar doente, e eu sei que quatro pessoas já morreram."

O "Zaandam", onde o casal estava viajando, tenta atracar desde 14 de março para levar seus passageiros de volta para casa.

Mas o Chile e os outros países sul-americanos em sua jornada pelo Pacífico fecharam todas as portas.

Em resposta, a empresa de cruzeiros Holland America - parte da Carnival Corporation - enviou o "Rotterdam" da Califórnia para dividir os passageiros em dois navios e despachar suprimentos e suprimentos médicos para o primeiro.

Muitos passageiros aparentemente saudáveis foram transferidos para "Rotterdam" e os dois navios cruzaram o Canal do Panamá no fim de semana.

Nas duas embarcações há um total de 1.243 passageiros e 1.247 tripulantes.

"Precisamos fazer a coisa certa e alguém para pensar em uma maneira de nos tirar do navio", diz Rick De Pinho.

"Você não pode ter esses dois navios à deriva. As pessoas querem ir para casa. Estamos bem, somos saudáveis. Só queremos ir para casa".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interveio nesta quarta-feira para garantir a retirada de canadenses e britânicos dos navios.

Enquanto isso, o governador da Flórida, Ron DeSantis, que inicialmente rejeitou a ideia de receber navios com coronavírus em seus portos, voltou atrás nesta quarta-feira e comentou que "certamente" aceitará a entrada dos americanos.

O navio está programado para chegar a Fort Lauderdale, 50 km ao norte de Miami, por volta do meio-dia da quinta-feira.

Uma comissão do condado de Broward deve decidir pela manhã se deve autorizar sua amarração.

"Isso está ficando mais absurdo. Estamos na água desde 14 de março. Já é uma piada do dia da mentira", diz Rick, referindo-se a 1º de abril como o dia da mentira para os americanos.

Sua esposa, Wendy, ponderou a conversa para enviar uma mensagem aos políticos que lidaram com esta crise: "Você se lembrará disso. Por favor, tome decisões corretas do ponto de vista humanitário e financeiro. Permita-nos atracar".