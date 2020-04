Grand Canyon e outros parques naturais dos EUA fecham por Covid-19

O Grand Canyon, uma das principais atrações turísticas dos Estados Unidos, fechou "até novo aviso" devido à pandemia da Covid-19, informaram autoridades nesta quarta-feira (1).

Outros parques como Yellowstone, Yosemite e Joshua Tree também não estão abertos ao público devido a esse novo vírus que infectou mais de 200.000 pessoas no país, com quase 5.000 mortes.

"A saúde e a segurança de visitantes, funcionários, residentes, voluntários e parceiros no Parque Nacional do Grand Canyon é a principal prioridade", indica um comunicado do Serviço Nacional de Parques (NPS, federal).

O Secretário do Interior disse no comunicado que tomou a decisão seguindo as orientações do estado do Arizona (oeste) e do condado de Coconino, onde está localizado.

"Assim que recebemos a carta ... recomendando o fechamento do Parque Nacional do Grand Canyon, fechamos o parque", disse.

O NPS não ordenou o fechamento geral dos 419 locais pelos quais é responsável em todo o país, examinando "caso a caso", conforme instruções das autoridades locais.

As autoridades de Coconino, bem como representantes da reserva indígena Navajo, nas proximidades, pediam o fechamento do Grand Canyon, preocupados com o fato de que a manutenção das atividades turísticas poderia facilitar propagação do vírus. O parque é o segundo mais movimentado do país, com mais de 5 milhões de visitas por ano.

O congressista pelo Arizona Raúl Grijalva (democrata) disse ao jornal Arizona Republic que "centenas" de visitantes ainda estavam no Grand Canyon, apesar das recomendações oficiais para evitar qualquer reunião de mais de 10 pessoas.

Como outras atrações fechadas pela pandemia, o Grand Canyon pode ser explorado através de ferramentas digitais.