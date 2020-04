Nação Navajo, maior comunidade indígena dos EUA, se isola por coronavírus

Com fronteiras fechadas e toque de recolher, a Nação Navajo, a maior comunidade indígena dos Estados Unidos, se recolhe de forma temerosa diante do avanço do novo coronavírus que já matou sete pessoas do grupo, ameaçando causar estragos em uma população vulnerável.

"Devemos nos isolar para excluir o vírus. Fazemos isso por nossos mais velhos, nossas crianças e os que estão em risco", disse o líder da Nação Navajo, Jonathan Nez, em um comunicado que ordena o confinamento em todo o território da comunidade.

Os navajos têm uma população de 175.000 e habitam uma área desértica de 71.000 km2, equivalente à Bélgica e a Suíça juntos, que se estende por três estados do oeste americano.

Muitos são idosos ou sofrem de doenças crônicas como diabetes e vivem em sua maioria em famílias numerosas, que frequentemente moram na mesma casa, um ambiente ideal para a propagação do vírus.

Nessa comunidade, a lavagem frequente das mãos como medida preventiva contra a pandemia é pouco provável: cerca de 30% dos que vivem na reserva não têm acesso a água corrente. Eles também tem que dirigir por vários quilômetros para abastecer seus poços.

Em uma tentativa de deter a epidemia potencialmente devastadora, as autoridades locais fecharam rapidamente todos os sítios e atividades turísticas, restringindo a entrada em seu território apenas a membros da reserva no último 18 de março.

Nez decretou o confinamento após um toque de recolher entre às 20H00 e 5H00 para evitar os contágios na tribo.

Mas o número de casos da Covid-19 continua aumentando, desde o último 14 a 20 de março, com 174 casos e sete mortes, segundo o último balanço divulgado nesta quarta.

Com mais de 20 casos novos por dia, as autoridades agora temem que os quatro pequenos hospitais com os quais essa população conta tenham um colapso muito rapidamente.

"Estamos longe de alcançar o pico do vírus (...). Devemos antecipar e fazer todo o possível para nos preparar para o pior", disse o vice-presidente Myron Lizer em comunicado.

Os Navajo pediram apoio à Agência Federal para o Manejo de Emergências (FEMA) e a Guarda Nacional do Arizona, entre outras coisas, para estabelecer centros médicos em duas cidades da reserva e obter equipamento médico.

"Não tinham equipamento de proteção para os cuidadores", disse o coronel Timothy Pfeiffer, da Guarda Nacional do Arizona na televisão local, depois que um helicóptero levou máscaras, luvas e jalecos a uma pequena clínica de Kayenta.