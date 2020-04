Jogadores de Lakers e Nets terminam quarentena sem sintomas de Covid-19

Os elencos de Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets completaram 14 dias de isolamento, sem nenhum jogador mostrando sintomas da Covid-19, disseram as duas franquias da NBA nesta quarta-feira.

De qualquer forma, as equipes continuarão seguindo as recomendações para a prevenção de contágio estabelecidas pelas autoridades de saúde, como ficar em casa e manter distância de outras pessoas.

No caso dos Lakers, a franquia informou em 19 de março que dois de seus jogadores testaram positivo para Covid-19, sem divulgar suas identidades.

Do lado dos Nets, o gerente-geral Sean Marks disse que nenhum dos quatro jogadores de sua equipe que também testaram positivo, incluindo o astro Kevin Durant, apresentam sintomas da doença no momento.

Todo o grupo dos Nets entrou em quarentena no dia 17 de março, quando foi detectado que um dos jogadores apresentava sintomas do coronavírus.

Durant, de 31 anos, ainda não estreou no Brooklyn devido a uma grave lesão no tendão de Aquiles que sofreu nas últimas finais da NBA, quando pertencia ao Golden State Warriors.

O outra astro do time, o armador Kyrie Irving, mal disputou 20 jogos com a franquia de Nova York antes de ter que desistir do resto da temporada por causa de uma lesão no ombro.

Embora a temporada regular esteja suspensa desde 11 de março e os playoffs provavelmente sejam adiados, Marks prefere não acelerar as perspectivas de recuperação de seus astros para a pós-temporada.

"Não acho justo que esses atletas ou a equipe estabeleçam um cronograma para isso", disse Marks. "Acho que todo mundo está lidando com coisas maiores e muito mais urgentes".

No total, foi relatado que 14 membros das equipes da NBA testaram positivo para Covid-19 desde o início da pandemia, dos quais pelo menos 10 são jogadores.