Comunicado do Business Wire :WarnerMedia

O executivo de mídia, entretenimento e tecnologia Jason Kilar foi nomeado CEO da WarnerMedia, com efetivação em 1º de maio. Ele se reportará a John Stankey, presidente e diretor de operações da AT&T.;

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200401005789/pt/

(Photo: Business Wire)

Kilar, 48 anos, foi anteriormente o CEO fundador do Hulu e SVP na Amazon.

"Jason é um executivo dinâmico com as habilidades certas para liderar a WarnerMedia em direção ao futuro. Sua experiência em mídia e entretenimento, streaming de vídeo direto ao consumidor e publicidade é a combinação perfeita para a WarnerMedia. Estou empolgado por ele liderar o próximo capítulo do sucesso histórico da WarnerMedia", disse Stankey. "Nossa equipe, liderada por Bob Greenblatt, Ann Sarnoff, Gerhard Zeiler e Jeff Zucker, fez um trabalho incrível ao estabelecer as nossas marcas como líderes nos corações e mentes dos consumidores. A adição de Jason à talentosa família WarnerMedia para o lançamento do HBO Max em maio nos proporciona a equipe de gerenciamento perfeita para posicionar estrategicamente o nosso portfólio de marcas líderes, talentos de classe mundial e uma rica biblioteca de propriedade intelectual para crescimento futuro."

"Em parceria com esta equipe de classe mundial, estou muito entusiasmado com a oportunidade de avançar em direção ao futuro na WarnerMedia", disse Kilar. "Histórias bem contadas sempre foram importantes, e importam ainda mais neste momento desafiador para o mundo. Será um privilégio inventar, criar e trabalhar com tantas pessoas talentosas. Não vejo a hora de 1o de maio chegar."

Kilar foi CEO da Hulu desde o seu início em 2007 até 2013. Ele atuou em várias posições de liderança na Amazon de 1997 a 2006, incluindo como vice-presidente sênior da Worldwide Application Software. Além disso, Kilar foi cofundador e CEO do serviço de streaming de vídeo Vessel de 2013 a 2017. Jason também atuou como membro do conselho da DreamWorks Animation (2013-2016) e da Univision Communications (2016-2020). Ele é bacharel (jornalismo e negócios) pela Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill e tem um MBA da Harvard Business School.

Sobre a WarnerMediaA WarnerMedia é uma empresa com liderança em mídia e entretenimento, que cria e distribui conteúdo premium e popular de uma variedade diversificada de contadores de história e jornalistas talentosos para o público global através de suas divisões operacionais, que incluem a HBO, Turner, Warner Bros. e Otter Media. A WarnerMedia é uma unidade operacional da AT&T; Inc. (NYSE:T), uma empresa global diversificada com liderança em telecomunicações, mídia e entretenimento, além de tecnologia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200401005789/pt/

Keith Cocozza Keith.Cocozza@warnermediagroup.com (212) 484-7482 (347) 952-6487

Jeff Cusson Jeff.cusson@hbo.com (646) 302-3314

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.