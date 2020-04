EUA advertem cidadãos no exterior a retornarem antes de 'tsunami' de Covid-19

Os Estados Unidos, que repatriaram mais de 30.000 de seus cidadãos desde o início da pandemia, alertaram nesta quarta-feira (1) aos que ainda estão no exterior que retornem agora, antes de serem engolidos pela "tsunami" do coronavírus.

"Não há garantia de que o Departamento de Estado possa continuar ajudando as repatriações" em "algumas semanas", disse Ian Brownlee, coordenador do retorno dos americanos.

O funcionário enfatizou que em breve poderá ser impossível utilizar voos comerciais ou até alugar aviões particulares.

"Se os cidadãos americanos querem voltar para os Estados Unidos, eles devem tomar providências agora", disse ele em entrevista coletiva.

O diplomata fez o alerta porque, segundo ele, muitos parecem adiar as coisas sem perceber a urgência da situação, enquanto as fronteiras são fechadas uma após a outra e as companhias aéreas suspendem seus voos para impedir a propagação da Covid-19.

"Se você está na praia quando a terra começa a tremer, você não fica esperando o tsunami, corre para se refugiar", disse ele.

"Bem, neste caso, o terremoto já aconteceu, é hora de se refugiar e não esperar por ajuda depois!", acrescentou.

Segundo Ian Brownlee, o Departamento de Estado repatriou mais de 31.000 americanos de mais de 60 países em mais de 350 voos, desde o início da epidemia na China.

No entanto, ainda há um total de mais de 80 voos marcados ou em preparação para os próximos dias, anunciou. E especificou que existem cerca de 24.000 pessoas que "indicaram que poderiam solicitar o repatriamento", acrescentou o diplomata.