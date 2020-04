Bebê de seis semanas morre em Connecticut por novo coronavírus

Um bebê de seis semanas morreu por causa do novo coronavírus, informou nesta quarta-feira (1) o governador do estado americano de Connecticut, Ned Lamont.

"É com uma tristeza que me parte o coração que confirmamos a primeira morte pediátrica relacionada a Covid-19 em Connecticut", escreveu Lamont em sua conta no Twitter. "Um bebê de seis semanas da cidade de Hartford foi levado em estado inconsciente para um hospital no último final de semana e não resistiu".

"Exames confirmaram na noite passada que o recém-nascido testou positivo para a covid-19", explicou Lamont, acrescentando que esta deve ser uma das vítimas mais jovens da pandemia global.