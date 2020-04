EUA supera 200.000 casos do novo coronavírus

O número de infectados com o novo coronavírus nos Estados Unidos ultrapassou os 200.000, conforme divulgado nesta quarta-feira pelo centro de referência que mantém a contagem de casos confirmados no país, a Universidade Johns Hopkins.

Os pacientes mortos com Covid-19 registrados até hoje são 4.476 nos Estados Unidos, o país com o maior número de infectados no mundo (203.608).

O estado de Nova York é o epicentro da pandemia americana, com pelo menos 1.900 mortes, segundo o governador Andrew Cuomo.

Em uma tentativa de limitar a propagação crescente do vírus, mais de 8 em cada 10 americanos estão confinados em suas casas.

A Casa Branca estima que a doença poderá matar de 100.000 a 240.000 pessoas se as restrições atuais forem cumpridas, em comparação com 1,5 a 2,2 milhões se nenhuma medida preventiva for tomada.