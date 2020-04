Um bebê de seis semanas morreu por causa do novo coronavírus, informou nesta quarta-feira o governador do estado americano de Connecticut, Ned Lamont.

"É com uma tristeza que me dói o coração que confirmamos a primeira morte pediátrica relacionada a Covid-19 em Connecticut", escreveu Lamont em sua conta no Twitter.

"Um bebê de seis semanas da cidade de Hartford foi levado em estado inconsciente para um hospital no último final de semana e não resistiu".