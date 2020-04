Mais de 900.000 casos de coronavírus oficialmente declarados no mundo

Mais de 900.000 casos de novos coronavírus foram declarados oficialmente em todo o mundo desde o início da pandemia, de acordo com uma contagem da AFP com base em fontes oficiais nesta quarta-feira às 16h00.

Pelo menos 905.589 casos de contágio, incluindo 45.719 mortes, foram detectados em 187 países e territórios, principalmente nos Estados Unidos (203.608 casos, incluindo 4.476 mortes), onde a pandemia está progredindo muito rapidamente; na Itália (110.574 casos), país com maior número de mortes no mundo, com 13.155; na Espanha (102.136 casos, incluindo 9.053 mortes) e na China (81.554 casos, incluindo 3.312 mortes), onde a epidemia apareceu.