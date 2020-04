Comunicado do Business Wire :FLIR Systems, Inc.

A FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) anunciou hoje as soluções de câmera fixa FLIR A400/A700 com sensor térmico inteligente e streaming de imagens térmicas para monitoramento de equipamentos, linhas de produção, infraestrutura crítica e detecção de temperaturas elevadas da pele. Esses sistemas de câmeras inteligentes altamente configuráveis fornecem monitoramento preciso e sem contato da temperatura, e podem ser implementados em uma ampla gama de atividades como: controle do processo de fabricação, desenvolvimento de produtos, monitoramento de emissões, gestão de resíduos, manutenção de instalações e melhorias ambientais, de saúde e segurança (Environmental, Health, and Safety, EHS). A solução de sensor térmico inteligente FLIR A400/A700 será priorizada inicialmente para aqueles que trabalham no combate à COVID-19. Para todas as aplicações, a série oferece streaming multi-imagem, computação de ponta e conectividade Wi-Fi para ajudar a acelerar o fluxo de dados e permitir decisões mais rápidas, melhorando a produtividade e a segurança dos profissionais.

A FLIR desenvolveu as câmeras A400/A700 com duas configurações para melhor atender às necessidades específicas de aplicação. A configuração de sensor térmico inteligente, recomendada para medir temperaturas elevadas da pele, incorpora ferramentas avançadas de medição e alarmes com computação de ponta para permitir maior rapidez na tomada de decisões importantes. A configuração de streaming de imagens fornece vários recursos de streaming térmico para ajudar a otimizar o controle dos processos, melhorar a garantia da qualidade ou identificar possíveis falhas que possam interromper uma linha de produção.

Os usuários planejam seus sistemas escolhendo uma das configurações de sensor inteligente ou streaming de imagens, selecionando o corpo da câmera A400 ou A700 com base nas resoluções necessárias e, em seguida, adicionando lentes e uma variedade de recursos opcionais para ajustar à sua aplicação.

"Por mais de 40 anos, a produção de imagens térmicas da FLIR fornece tecnologias para que profissionais melhorem não apenas suas habilidades, mas também sua segurança no trabalho", diz Jim Cannon, presidente e CEO da FLIR. "Enquanto o mundo trabalha em conjunto para enfrentar a pandemia global de COVID-19, considerando a necessidade dessa tecnologia, a FLIR priorizará as entregas iniciais desta nova câmera de série A para profissionais que a usem na detecção de temperatura elevada da pele como um complemento para outras ferramentas de detecção de temperatura corporal elevada para ajudar a combater a propagação do vírus."

Além disso, a FLIR está atualmente realizando testes beta para uma solução automatizada de software para detecção de temperatura elevada da pele totalmente integrada às câmeras térmicas certificadas pela Food and Drug Administration (Administração de Alimentos e Medicamentos) dos Estados Unidos. A solução foi projetada para aumentar rapidamente a precisão, facilidade de uso e velocidade dos procedimentos de detecção existentes. A FLIR divulgará um anúncio sobre sua solução no segundo trimestre de 2020.

As câmeras FLIR A400/A700 com sensor térmico inteligente e streaming de imagens térmicas estão disponíveis para compra hoje em todo o mundo através de parceiros distribuidores da FLIR. Para saber mais, acesse www.flir.com/A400-A700-Series.

Sobre a FLIR Systems, Inc.

Fundada em 1978, a FLIR Systems é uma empresa líder mundial em tecnologia industrial que se dedica a soluções de sensores inteligentes para aplicações de defesa, industriais e comerciais. A FLIR Systems tem como visão ser "O sexto sentido do mundo", criando tecnologias para ajudar profissionais a tomarem decisões mais informadas que salvam vidas e meios de subsistência. Para consultar mais informações, acesse www.flir.com e siga @flir.

Contato com a mídia: Eleana Stayer FLIR Systems Tel.: +44 7545 204375 Eleana.stayer@flir.com

Relacionamento com investidores: Lasse Glassen Addo Investor Relations Tel.: 424-238-6249 E-mail: lglassen@addoir.com

