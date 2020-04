Mais de 20.000 casos de Covid-19 na América Latina e Caribe

A América Latina e o Caribe registraram mais de 20.000 casos confirmados de Covid-19 nesta quarta-feira, de acordo com um balanço da AFP preparado com base em informações de autoridades nacionais e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A região somava nesta quarta-feira às 13h30, 20.081 infecções e 537 mortes.

Os países mais afetados, em infecções e mortes, são o Brasil, com 5.717 casos, incluindo 201 mortes, Equador (2.748, 93), República Dominicana (1.284, 57), México (1.215, 29) e Panamá (1.181, 30), enquanto a Argentina registrou 1.054 contágios e 27 mortes.

A América Latina alcançou os 10.000 casos confirmados de Covid-19 na sexta-feira, 27 de março e, portanto, levou cinco dias para dobrar esse número. Para comparação, na Espanha e na Itália, dois dos países mais afetados pela pandemia, os casos dobraram na semana passada a cada dois ou três dias e agora dobram a cada três ou quatro.

O Brasil foi o primeiro país latino-americano a confirmar uma infecção por coronavírus na quarta-feira, 26 de fevereiro: um homem de 61 anos que esteve na Lombardia dias antes, um dos principais surtos do surto na Itália.

No sábado, 7 de março, um homem de 64 anos se tornou a primeira fatalidade do Covid-19 na América Latina em Buenos Aires.

A expansão do coronavírus levou todos os países da região, com exceção do Brasil e Uruguai, a restringir nacionalmente o movimento de seus cidadãos para conter a pandemia.

Mais da metade da população mundial está sob alguma forma de confinamento, na tentativa de impedir a propagação do vírus que já infectou mais de 840.000 pessoas em todo o mundo desde que surgiu na China, em dezembro.

Os Estados Unidos são o país com os casos mais registrados até agora: mais de 200.000.

O coronavírus também deixou mais de 40.000 mortos em todo o planeta, metade deles na Itália e na Espanha.