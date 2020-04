Possível adiamento do GP da Grã-Bretanha será decidido no final de abril

Uma decisão sobre um eventual adiamento do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Grã-Bretanha, em Silverstone, devido à epidemia mundial de Covid-19, pode esperar até o final de abril, explicaram nesta quarta-feira em um comunicado os organizadores da prova e do calendário.

"Silverstone e a Fórmula 1 estão mantendo um diálogo intenso sobre a situação atual e avaliam a possibilidade de realizar o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 17 a 19 de julho", explicam.

"Estamos cientes de que outros eventos esportivos previstos para ocorrerem no Reino Unido em julho tomaram decisões que os interessavam, mas é importante observar que sua logística e seus preparativos são muito diferentes dos de Silverstone e nosso calendário nos permite aguardar até o final de abril para tomar uma decisão", explicam.

As oito primeiras corridas do calendário de 2020 foram canceladas ou adiadas devido à disseminação do novo coronavírus.

O próximo evento que ainda está no calendário é o Grande Prêmio do Canadá, em meados de junho, um mês antes da prova na Grã-Bretanha.

No momento, a autoridade britânica que regula o automobilismo, a Motorsport UK, proibiu todas as manifestações até o final de junho.

Os organizadores do campeonato de Fórmula 1 gostariam de estabelecer um calendário revisado da temporada antes de outro adiamento da corrida.

A primeira corrida da temporada, na Austrália, foi cancelada no último minuto, quando um membro da McLaren havia testado positivo para o coronavírus.

O Grande Prêmio de Mônaco também foi cancelado, enquanto os outros esperam que outra data possa ser encontrada este ano para sua disputa.