O presidente dos EUA, Donald Trump, alertou o Irã e seus aliados na quarta-feira que pagarão um "preço muito alto" se atacarem as tropas dos EUA estacionadas no Iraque.

"De acordo com as informações e o que se acredita, o Irã ou seus aliados estão planejando um ataque furtivo contra tropas e/ou ativos dos EUA no Iraque. Se isso acontecer, o Irã pagará um preço muito alto, na verdade", tuitou o presidente, sem especificar se se baseou em relatórios de inteligência.