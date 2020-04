Guarda-costeira dos EUA ordena que navios atendam pacientes à bordo

A Guarda Costeira do sudeste dos Estados Unidos ordenou aos navios com mais de 50 pessoas à bordo que tratem pacientes com sintomas respiratórios por conta própria "por tempo indeterminado", porque os hospitais da Flórida não têm capacidade para cuidar deles.

Também ordenou aos capitães, em um memorando datado de 29 de março, mas divulgado nesta quarta-feira, que enviasse pessoas que precisam ser hospitalizadas para os países onde os barcos estão registrados.

"O recente aumento nas consultas médicas resultando em evacuações médicas significou, e espera-se aumentar, uma pressão sobre os recursos médicos locais", escreveu E.C. Jones, contra-almirante da Guarda Costeira e comandante do Sétimo Distrito, que inclui os estados do sudeste dos Estados Unidos.

"As instalações médicas no porto de Miami, por exemplo, não aceitam mais evacuações médicas devido à sua capacidade limitada", explicou, assegurando que isso ocorrerá em breve também nos municípios vizinhos.

Portanto, "todos os navios que operam no Sétimo Distrito (Carolina do Sul, Geórgia, Flórida e Caribe) com mais de 50 pessoas a bordo devem aumentar suas capacidades médicas, pessoal e equipamento para atender pessoas com sintomas de gripe por tempo indeterminado", acrescentou o contra-almirante.

Segundo o memorando, os navios que precisam enviar um paciente de emergência a um hospital devem primeiro consultar a guarda costeira.

Além disso, "os navios de bandeira estrangeira que navegam além dos mares territoriais dos Estados Unidos, particularmente aqueles registrados nas Bahamas, e que requerem evacuação médica em uma instalação costeira, devem procurar o apoio da nação por sua bandeira antes buscar apoio nas instalações limitadas da América", indicou o memorando.