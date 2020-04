Jogos de seleções europeias previstos para junho são adiados

Todos os jogos de seleções previstos para junho, incluindo as partidas de repescagem para a Eurocopa-2020, foram adiados "até nova ordem" devido à pandemia do coronavírus, anunciou nesta quarta-feira (1º) a Uefa.

A Uefa não informou sobre a situação das competições de clubes, a Liga dos Campeões e a Liga Europa, paralisadas nas oitavas de final.

"Todos os jogos de competições da Uefa, incluindo os amistosos internacionais, seguem adiados até nova ordem", informou a entidade em comunicado.

Os jogos das eliminatórias para a Eurocopa feminina de 2021 também foram adiados.

Esta decisão, que era previsível diante do contexto de paralisação do futebol, foi tomada pelo comitê executivo da Uefa após uma videoconferência com os secretários gerais das 55 federações-membro da confederação europeia de futebol.

Alguns amistosos inicialmente previstos para março e adiados haviam sido reagendados para junho.

Em 17 de março, a Uefa decidiu adiar a Eurocopa de futebol para 2021 e suspender todas as competições de clubes diante da propagação do vírus no continente.

A Liga dos Campeões e a Liga Europa foram interrompidas nas oitavas de final, enquanto que a Champions feminina estava nas quartas de final.