Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO: 4502/NYSE: TAK ) (a "Takeda") anunciou hoje que seu conselho de administração aprovou uma política de indenização de compensação executiva (a "política de indenização"). A adoção da política de indenização integra os esforços contínuos da Takeda de fortalecer ainda mais seu compromisso com a melhor governança corporativa do mercado e segue a abordagem de outras empresas de seu setor.

A política de indenização determina que, caso ocorra alguma reformulação significativa dos resultados financeiros ou uma conduta indevida significativa, os membros externos independentes do conselho de administração da Takeda poderão requerer que a empresa conserve a remuneração de incentivo. Isso incluiria toda ou uma parte da remuneração recebida por qualquer membro da equipe executiva da Takeda, qualquer diretor interno que integre o conselho de administração da Takeda e qualquer indivíduo designado pelos membros externos independentes do conselho de administração da Takeda no exercício fiscal, e nos três (3) exercícios fiscais anteriores, em que tenha sido descoberta a necessidade de reformulação significativa dos resultados financeiros ou conduta indevida significativa.

A política entrará em vigor no dia 1.º de abril de 2020 e se aplicará à remuneração de incentivo de curto prazo a partir do desempenho relativo ao exercício fiscal de 2020 e ao incentivo de longo prazo concedido no exercício fiscal de 2020, e continuará sendo aplicada em todos os períodos subsequentes.

