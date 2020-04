Europa tem mais de 30.000 mortes provocadas por coronavírus

A pandemia do novo coronavírus matou mais de 30.000 pessoas na Europa, mais de dois terços delas na Itália e Espanha, de acordo com um balanço da AFP com base em fontes oficiais.

Com um total de 30.063 vítimas fatais (sobre 458.601 casos de contágio), a Europa é o continente mais afetado pela pandemia de COVID-19. A Itália (12.428 mortos) é o país europeu com mais óbitos, seguido por Espanha (8.189) e França (3.523).

Desde o início da epidemia em dezembro na China foram registrados mais de 800.000 casos de contágio em 186 países ou territórios.

O número de casos positivos, no entanto, reflete apenas uma parte do total de contágios devido às políticas díspares dos países para diagnosticar os casos. Algumas nações examinam apenas as pessoas que precisam de hospitalização.