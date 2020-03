Ex-presidente do Olympique de Marselha, Pape Diouf morre vítima do coronavírus

O ex-presidente do Olympique de Marselha, Pape Diouf, de 68 anos, morreu nesta terça-feira após ter sido infectado pelo novo coronavírus, informaram familiares.

Sua morte foi em seguida confirmada pela RTS, a rede de televisão pública senegalesa.

A morte ocorreu horas após a transferência de Diouf do Senegal para Nice, no sul da França, em um avião com equipamentos médicos fretado pela embaixada da França no país africano.

Diouf havia contraído o Covid-19 e foi hospitalizado em Dacar e recebeu assistência respiratória, antes de ser transferido para um hospital em Nice.

Ex-jornalista, agente de jogadores e presidente do Olympique de Marselha de 2005 a 2009, Diouf teve participação significativa na formação da equipe que venceu o campeonato francês em 2010, após 17 anos de jejum de títulos.