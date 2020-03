Ex-presidente do Olympique, Diouf tem Covid-19 e é transferido para a França

O ex-presidente do Olympique de Marselha, Pape Diouf, de 68 anos, infectado com o novo coronavírus e no momento recebendo assistência respiratória, foi transferido do Senegal para a França, informaram seus amigos nesta terça-feira.

Hospitalizado em Dacar, Diouf foi levado nesta terça para um centro de saúde em Nice, em um avião médico fretado pela embaixada francesa no Senegal, informaram as mesmas fontes.

Sua família deve viajar para Nice para ficar mais perto dele.

Ex-jornalista, agente de jogadores e presidente do Olympique de Marselha de 2005 a 2009, Diouf teve participação significativa na formação da equipe que venceu o campeonato francês em 2010, após 17 anos de jejum de títulos.