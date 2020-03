Presidente do Conselho Europeu: Orçamento da UE terá de se adaptar a crise

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou nesta terça-feira, 31, que o Orçamento da União Europeia terá que se adaptar à crise gerada pela pandemia de coronavírus. "É hora de pensar fora da caixa", escreveu Michel em comunicado, após teleconferência com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, e o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno.



"Para impulsionar a economia europeia, teremos que usar todas as alavancas disponíveis, em nível nacional e europeu", disse Michel. O presidente do Conselho Europeu também afirmou que, diante dos efeitos da pandemia, é necessário um plano de recuperação abrangente e investimentos sem precedentes. "O único caminho a seguir é uma estratégia comum", frisou, após ressaltar que os líderes da UE estão "explorando diferentes caminhos para responder às consequências socioeconômicas da pandemia".