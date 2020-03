O médico que chefia o principal hospital de Moscou atendendo pacientes com COVID-19, que se encontrou com o presidente russo Vladimir Putin na semana passada, está infectado com o novo coronavírus, segundo a agência Interfax e a televisão pública.

Imediatamente, o porta-voz do Kremlin anunciou que o presidente russo é regularmente testado e que "tudo está normal".

Segundo a Interfax, Putin encontrou há uma semana o médico Dennis Protsenko.