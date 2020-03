Fed permitirá que bancos centrais estrangeiros tenham acesso à liquidez em troca de títulos

O Federal Reserve (Fed) anunciou nesta terça-feira (31) que permitirá aos bancos centrais estrangeiros fácil acesso a dólares trocando "temporariamente" seus títulos do Tesouro americano por liquidez.

Esse novo dispositivo, que será gerenciado pelo Fed regional de Nova York e começará em 6 de abril, deve facilitar as transações no mercado de títulos americano e faz parte das múltiplas intervenções do banco central dos Estados Unidos para garantir o acesso ao crédito às empresas e famílias atingidas pelo impacto da nova pandemia de coronavírus.