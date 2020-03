Coronavírus leva a fechamento temporário do aeroporto de Orly, na França

O aeroporto de Orly, um dos principais da França, recebeu nesta terça-feira (31) seus últimos voos comerciais antes de seu fechamento temporário, devido à queda do fluxo de passageiros pela epidemia de coronavírus.

Nesta terça, estão previstos apenas dez voos e a circulação de apenas um pouco mais de 1.000 passageiros neste aeroporto situado ao sul de Paris.

Em um dia normal, são mais de 600 voos e 90.000 passageiros.

O Orly fechará suas portas temporariamente, às 23h59 locais. As poucas companhias que ainda continuam funcionando - quatro de cerca de 100 - serão transferidas para outro aeroporto de Paris, o Charles-de-Gaulle (CDG).

Há um ano, o aeroporto de Orly, que foi construído em 1918, inaugurou novas instalações para fazer frente a um número crescente de passageiros.

Agora, e durante um tempo indeterminado, o Orly, pelo qual passaram 32 milhões de passageiros em 2019, funcionará apenas para voos estatais, sanitários, ou de emergência. A torre de controle continuará funcionando.

Com as restrições para viajar destinadas a limitar a propagação do coronavírus no mundo todo, o tráfego aéreo na Europa diminuiu em quase 80%, segundo os números publicados na semana passada pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Na maioria dos aeroportos, o tráfego se limita a voos de repatriação e sanitários.