Recorde histórico de vendas nos supermercados do Reino Unido pela pandemia

As vendas nos supermercados do Reino Unido dispararam a níveis históricos em março, devido ao frenesi dos britânicos por estocar alimentos ante a propagação do novo coronavírus e as medidas de confinamento.

De acordo com um estudo da consultoria Kantar, as vendas aumentaram quase 21% nas quatro semanas anteriores a 22 de março.

As bebidas alcoólicas registraram um avanço de 22%, já que "os consumidores compraram para fazer seus encontros virtuais com os amigos em casa, devido ao fechamento de bares e restaurantes", destacou a consultoria.

Nas últimas 12 semanas, as vendas aumentaram 7,6%, a "taxa de crescimento mais rápida em uma década", destaca o relatório.

"As medidas de distanciamento social mudaram profundamente nossa vida cotidiana", comentou Fraser McKevitt, da Kantar, antes de destacar que com o fechamento dos restaurantes, especialmente de fast food, as residências "têm mais bocas para alimentar".

De acordo com a Kantar, as compras em supermercados do Reino Unido arrecadaram nas últimas quatro semanas 10,8 bilhões de libras (13,3 bilhões de dólares), superando as compras de Natal, a época mais movimentada do ano.

McKevitt, no entanto, prevê que as despensas cheias de março serão traduzidas em menos compras nos próximos meses.