Comunicado do Business Wire :i2c Inc.

A i2c Inc., importante fornecedora de tecnologias de pagamento e serviços bancários abertos, anunciou hoje a nomeação da veterana de serviços financeiros Tracy Seng como vice-presidente executiva e chefe de sucesso de clientes global da i2c, ficando a cargo de liderar a gestão de contas, a gestão de programas e os serviços de consultoria para ajudar os clientes a ampliarem seus negócios e oferecer receita financeira e lucratividade. Seng entra para a i2c vinda da Wells Fargo, onde ela e sua equipe de gestão de contas conquistaram dois Stevie Awards - em 2018 e 2019 -, além do People's Choice Stevie Award 2020 pelo Departamento de Atendimento ao Cliente do Ano. Seng se subordina diretamente a Jim McCarthy, presidente da i2c, e trabalha na sede da i2c no Vale do Silício.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200331005033/pt/

i2c Inc. Appoints Tracy Seng EVP, Head of Global Client Success (Photo: Business Wire)

Uma veterana com mais de 20 anos de experiência em serviços de pagamentos e atendimento ao cliente, tendo assumido cargos de liderança sênior em gestão de contas, relacionamentos setoriais e aquisição de negócios, Seng trabalhou 15 anos na Wells Fargo como vice-presidente sênior de gestão de contas líderes em negócios de segmentos e relacionamentos setoriais. Seng ajudou a ampliar o volume de pagamentos de comércio eletrônico, criou soluções diferenciadas para os clientes e recebeu reiteradamente as melhores pontuações de satisfação do cliente do setor.

"A i2c identifica nosso sucesso com o de nossos clientes", afirmou Jim McCarthy, presidente da i2c Inc. "Temos a grande satisfação de contar aqui na i2c com uma defensora tão reconhecida dos clientes à medida que damos continuidade à nossa expansão global. Tracy é aquela pessoa rara que se torna uma conselheira confiável de seus clientes ao proporcionar valor que os ajuda a ampliar seus negócios; e ela faz tudo isso ao mesmo tempo em que promove receita com estratégias de gestão de contas que apresentam excelente desempenho."

Seng e sua equipe farão parcerias com os clientes para otimizar portfólios, identificar novas oportunidades de receita e, trabalhando com a gestão e as operações da i2c, comandar o desenvolvimento de soluções criativas que atendam e superem expectativas. Além disso, a equipe de sucesso de clientes agilizará o acesso ao mercado de programas e serviços inovadores apresentados pelos clientes.

"A i2c está concentrada em realizar parcerias com os clientes para oferecer programas inovadores de crédito, débito, pré-pago, empréstimos e multimoedas que proporcionem uma experiência do cliente individualizada e superior", declarou Tracy Seng, vice-presidente executiva e chefe de sucesso de clientes global da i2c Inc. "Estou muito feliz por integrar a i2c e trabalhar em harmonia com todos os grupos da empresa para seguir proporcionando inovação que se alinha e promove as metas de nossos clientes."

Sobre a i2c, Inc.

A i2c é uma fornecedora global de soluções de pagamento e serviços bancários abertos altamente configuráveis. Utilizando a tecnologia modular exclusiva da i2c, os clientes podem criar e gerenciar um amplo conjunto de soluções para crédito, débito, pré-pago, empréstimos e muito mais, tudo com facilidade, rapidez e eficiência de custo. A i2c oferece flexibilidade, agilidade, segurança e confiabilidade sem paralelos a partir de uma única plataforma de software como serviço (SaaS). Fundada em 2001 e sediada no Vale do Silício, a tecnologia de nova geração da i2c ajuda milhões de usuários em mais de 200 países e territórios, em todos os fusos horários. Para saber mais, acesse www.i2cinc.com e siga-nos em @i2cinc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200331005033/pt/

Jessica Kersey Vice-Presidente, Comunicação de Marketing i2c Inc. +1 650.480.5714 jkersey@i2cinc.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.