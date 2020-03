A Europa entregou material médico ao Irã usando pela primeira vez o mecanismo Instex, que permite evitar as sanções americanas contra Teerã, anunciou nesta terça-feira o ministério alemão das Relações Exteriores.

"França, Alemanha e Reino Unido confirmam que realizaram com sucesso a primeira transação Instex, que permitiu a exportação de material médico da Europa ao Irã. As mercadorias estão no Irã", afirmou o ministério alemão em um comunicado.