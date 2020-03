A pandemia do novo coronavírus deixou nesta segunda-feira (30) mais de 3.000 mortos nos Estados Unidos, enquanto o número de infectados superou os 163.000, segundo o balanço da Universidade Johns Hopkins, cujos dados são tomados como referência.

Os Estados Unidos são de longe o país do mundo com o maior número de casos confirmados (163.429), com 3.008 mortes. A marca de 2.000 mortos foi superada no sábado.