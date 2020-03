O maior editor de jornais dos EUA prevê cortes salariais diante da crise por Covid-19

A Gannett, a maior editora de jornais dos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira licenças rotativas e cortes salariais para sua equipe, destacando as dificuldades no setor de mídia devido à pandemia do novo coronavírus.

O presidente-executivo, Paul Bascobert, disse que renunciará a sua remuneração e que a equipe executiva terá um corte salarial de 25% como parte do ajuste do grupo, editor do jornal USA Today, entre outros.

"Nosso plano é minimizar os danos a longo prazo aos negócios, implementando uma combinação de licenças e reduções salariais", disse Bascobert em um comunicado ao qual a AFP teve acesso.

"Ao optar por um sacrifício coletivo, podemos manter nossa equipe intacta, reduzir nossa estrutura de custos, atender nossos leitores e clientes e estar prontos para emergir com força e com a oportunidade de crescer quando essa crise passar", disse ele.

Contatada pela AFP, a empresa se recusou a dar detalhes dos cortes.

Segundo o Florida Times-Union, um dos jornais do grupo, outro comunicado à equipe indicava que jornalistas e editores que ganham mais de US$ 38.000 por ano devem tirar uma semana não remunerada de forma rotativa.

As medidas de Gannett ressaltam os cada vez mais graves problemas da mídia, especialmente dos jornais locais, diante de uma pandemia que reduziu a publicidade e impediu a receita por eventos. Paradoxalmente, a demanda por informações sobre a crise é crescente por parte do público.

A Gannett se fundiu no ano passado com a rival GateHouse, editora de mais de 100 jornais locais. Atualmente, o grupo reúne cerca de 260 publicações e possui uma importante operação digital.

As organizações de mídia nos Estados Unidos lutam há anos para se manter diante do advento das notícias digitais e móveis, que causou o fechamento de centenas de publicações impressas, afetando particularmente a mídia local.