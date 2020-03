Trump: ordem para que todos fiquem em casa pelo país é 'muito improvável'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 30, que pode endurecer "um pouco" algumas das diretrizes em vigor no país por causa do coronavírus. Segundo ele, algumas partes do país "estão com bem mais problemas" do que outras, por isso não houve uma ordem de endurecimento geral das normas. Nesse contexto, Trump comentou que uma decisão para que todos fiquem em casa em todo o país é algo "muito improvável".



Em entrevista coletiva na Casa Branca, Trump defendeu o isolamento social como meio para desacelerar a transmissão do vírus nas áreas mais afetadas, citando o caso de Nova York como exemplo.



Questionado sobre o impacto econômico das medidas para conter o coronavírus, Trump admitiu que isso era negativo, mas disse que sua prioridade agora é salvar vidas. Além disso, previu que a economia terá uma retomada mais adiante e voltará a mostrar sua força.