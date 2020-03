Missão médica chinesa chega à Venezuela para combater coronavírus

Um grupo de especialistas chineses chegou à Venezuela nesta segunda-feira para unir esforços para conter o novo coronavírus, que já matou três pessoas e totaliza 165 infectados no país.

"A primeira missão de especialistas médicos e cientistas chegou à América Latina e Caribe e a Venezuela foi o primeiro destino", disse o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, do Aeroporto Internacional Maiquetía, que serve Caracas.

A delegação asiática pisou em solo venezuelano nas primeiras horas desta segunda-feira segurando pequenas bandeiras da Venezuela e da China, um dos principais aliados internacionais do presidente socialista Nicolás Maduro.

São oito especialistas "que estiveram na linha de frente com pacientes em situação de gravidade" durante o combate da pandemia em território chinês, disse a vice-presidente Delcy Rodríguez em uma declaração transmitida pela televisão estatal VTV.

A pandemia chegou à Venezuela com sua economia devastada e sérias deficiências em serviços básicos como água, eletricidade e assistência médica.

Com a missão chegaram 22 toneladas de insumos médicos, incluindo 500.000 testes rápidos, ventiladores, tomógrafos, desfibriladores e máscaras.

No sábado, um avião com ajuda chinesa chegou ao país petrolífero com 55 toneladas de material médico.

Foi o segundo envio chinês em duas semanas.

Para conter a disseminação da COVID-19, Maduro disse que se inspirou na China, o país onde o surto que causou pelo menos 34.610 mortes em todo o mundo foi desencadeado no final de 2019.

O governo venezuelano decretou uma quarentena nacional, suspendendo as atividades escolares e de trabalho, bem como os voos nacionais e internacionais, com exceção dos voos de carga.