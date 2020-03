Comunicado do Business Wire :Aptorum Group Limited

Aptorum Group Coopera com Covar Pharmaceuticals para Pesquisar ao menos 3 Candidatos a Medicamentos Reaproveitados (SACT-COV19) para Doença do Coronavírus 2019 (COVID-19) sob a Plataforma Existente Smart-ACT?e Plataforma de Doenças Infecciosas Acticule

O Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) ("Aptorum Group"), uma empresa biofarmacêutica com foco no desenvolvimento de novas formas terapêuticas para necessidades não atendidas, incluindo, entre outras, áreas de doenças infecciosas, órfãs e metabólicas, anunciou hoje que está iniciando uma pesquisa adicional e projeto de desenvolvimento direcionado ao grupo do coronavírus e concluiu a triagem inicial sob a plataforma Smart-ACT?, uma nova plataforma de descoberta de medicamentos reaproveitados, para selecionar, entre mais de 2.600 pequenas moléculas de medicamentos aprovadas, ao menos 3 candidatos em potencial para investigação pré-clínica contra a nova doença do coronavírus, COVID-19. O Aptorum Group está cooperando com a Covar Pharmaceuticals, com sede em Toronto, e também entrou em acordo com o Departamento de Microbiologia da Universidade de Hong Kong para conduzir pesquisas pré-clínicas adicionais dos candidatos selecionados antes de buscar a aprovação das agências reguladoras a fim de iniciar testes clínicos em candidatos adequados.

Em particular, o Aptorum Group se concentrará na pesquisa de ao menos três medicamentos de pequenas moléculas (coletivamente "SACT-COV19"), que mostraram interferência potencial contra dois alvos enzimáticos, a saber, 3CL-Protease e RNA polimerase dependente do RNA ("RDRP") , com os dois desempenhando funções essenciais no ciclo de replicação do COVID-19. Especificamente, acredita-se que a 3CL-Protease intermedia funções de replicação e transcrição viral mediante o extenso processamento proteolítico, enquanto o RDRP é uma enzima que acredita-se catalisar a replicação do RNA viral a partir do seu modelo de RNA. Estes candidatos selecionados serão submetidos a uma avaliação pré-clínica adicional sobre a eficácia contra o COVID-19. O Aptorum Group apresentou pedidos de patente para os candidatos acima.

Para a pesquisa em curso e o trabalho pré-clínico, o Aptorum Group está cooperando com a Covar Pharmaceuticals, com sede em Toronto, sendo que o Aptorum Group também contratou a Universidade de Hong Kong para realizar este trabalho. A equipe da Covar Pharmaceutical (composta por profissionais anteriormente da Patheon e Glaxo Wellcome)1 é altamente experiente em descoberta e desenvolvimento de medicamentos, apoiadao por sua instalação de produção de BPF. A equipe de microbiologia da Universidade de Hong Kong foi fundamental na descoberta do vírus da SARS durante a epidemia de 20032, além de estar atualmente envolvido ativamente, em seus próprios interesses de pesquisa, no desenvolvimento de vacinas para o coronavírus SARS-CoV-23 e dispositivo físico de monitoramento relacionado ao COVID-19 com terceiros4.

O Aptorum Group também irá buscar cooperadores adicionais em todo o mundo para impulsionar o desenvolvimento de iniciativas SACT-COV19 e convida as partes interessadas a entrar em contato conosco para discutir oportunidades de cooperação.

O Aptorum Group, como parte de sua linha principal existente, também está desenvolvendo uma série de indicações de doenças infecciosas sob sua plataforma Acticule, incluindo, mas não se limitando a, um candidato antiviral de pequenas moléculas antiviral exclusivo (ALS-1) contra o vírus Influenza e também como programa principal, um candidato anti-virulento e não bactericida para pequenas moléculas (ALS-4) contra infecções por Staphylococcus aureus, entre outros projetos, para os quais a Covar Pharmaceuticals também apoia atualmente seu desenvolvimento na América do Norte.

O Sr. Ian Huen, Diretor Executivo do Aptorum Group, disse: "A doença COVID-19 é altamente contagiosa e se espalhou por todo o mundo, causando interrupções e baixas significativas no processo. Os casos confirmados em todo o mundo excederam 700.000 até a data de hoje5 e a Organização Mundial da Saúde declarou a COVID-19 como uma pandemia. Apesar de um número crescente de empresas farmacêuticas estabelecidas e em estágio inicial se apressarem para desenvolver terapias baseadas em vacinas para o COVID-19, acreditamos que é necessário combater esta doença de forma multidimensional e urgente. A fim de acelerar o desenvolvimento, nosso objetivo é identificar candidatos de medicamentos já aprovados, que estabeleceram perfis clínicos de segurança, toxicidade e farmacocinética, a serem reaproveitados para o tratamento de COVID-19. Além disto, devido à mutação e evolução contínuas deste coronavírus, não podemos descartar que outras cepas deste coronavírus emerjam no futuro próximo e, portanto, o mundo deve estar preparado para lidar com estes desafios de modo rápido e coletivo, a fim de para minimizar baixas e perdas econômicas. Acreditamos que a plataforma Smart-ACT? do Aptorum Group, em conjunto com nossos recursos existentes de desenvolvimento de doenças infecciosas, Acticule, e com o apoio da Covar Pharmaceuticals, estaremos bem posicionados para desenvolver soluções potenciais e também fornecer nossa parcela de contribuição ao mundo sobre esta doença bem como com outros."

Sobre a Smart-ACT? Platform

A plataforma Smart-ACT?é um processo sistemático próprio que combina abordagem computacional e validação em laboratório úmido sob o qual o Aptorum Group avalia constantemente mais de 2.600 medicamentos aprovados para moléculas pequenas com o fim de identificar candidatos que possam ser reaproveitados para doenças órfãs ou não atendidas selecionadas. O objetivo estratégico geral é reduzir significativamente os custos de P&D; e o cronograma para fornecer efetivamente candidatos a remédios reaproveitáveis em testes clínicos e alcançar com eficiência a eventual comercialização no mercado.

Sobre a Aptorum Group Limited

O Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) é uma empresa farmacêutica dedicada ao desenvolvimento e comercialização de novas formas terapêuticas para atender às necessidades médicas não atendidas. A linha principal atual de medicamentos do Aptorum Group inclui indicações sobre doenças órfãs, doenças infecciosas e metabólicas, sendo diversas delas destinadas a entrar nas fases de testes clínicos em 2020. Comprimidos Nutracêuticos Bioativos Dioscorea Opposita do Aptorum Group, que é um complemento dietético para a saúde da mulher durante a menopausa e pós-menopausa, estão sendo comercializados atualmente.

Para mais informação sobre o Aptorum Group, acesse www.aptorumgroup.com.

Isenção de responsabilidade e declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui declarações relativas ao Aptorum Group Limited e suas expectativas, planos e perspectivas futuras que constituem "declarações prospectivas", dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários de 1995. Para este fim, quaisquer declarações aqui contidas que não sejam declarações de fatos históricos podem ser consideradas declarações prospectivas. Em alguns casos, é possível identificar declarações prospectivas por termos como "pode", "deveria", "espera", "planeja", "antecipa", "poderia", "pretende", "objetiva", "direciona", "projeta" "contempla", "acredita", "estima", "prevê", " potencial" ou "continua" ou o negativo destes termos ou de outras expressões semelhantes. O Aptorum Group baseou estas declarações prospectivas, que incluem declarações relacionadas aos cronogramas projetados para envio e experimentação de aplicativos, em grande parte em suas expectativas e projeções atuais sobre eventos e tendências futuras que, acredita, podem afetar seus negócios, condição financeira e resultados operacionais. Estas declarações prospectivas são válidas apenas a partir da data deste comunicado à imprensa e estão sujeitas a vários riscos, incertezas e suposições, incluindo, sem limitação, riscos relacionados às mudanças anunciadas em sua administração e organização, no serviço e disponibilidade contínuos de pessoal chave, sua capacidade de expandir sua variedade de produtos, oferecendo produtos adicionais para segmentos adicionais de consumidores, resultados de desenvolvimento, estratégias de crescimento antecipado da empresa, tendências e desafios antecipados em seus negócios e expectativas referentes à estabilidade da cadeia de fornecimento e aos riscos descritos mais detalhadamente no Formulário 20-F do Aptorum Group e outros registros que o Aptorum Group possa fazer à SEC no futuro. Como resultado, as projeções incluídas nestas declarações prospectivas estão sujeitas a alterações. O Aptorum Group não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

