Comunicado do Business Wire :Zynga

Games Industry Unites to Promote World Health Organization Messages Against COVID-19; Launch #PlayApartTogether Campaign

Empresas do setor de jogos, de caráter global e com amplo alcance, concordaram hoje em divulgar as principais mensagens da Organização Mundial da Saúde (OMS) para ajudar a reduzir o ritmo de propagação da COVID-19. Para promover essas mensagens, 18 importantes empresas de jogos no campo de entretenimento interativo lançaram a campanha #PlayApartTogether (Joguem separados juntos, em tradução livre), uma iniciativa que incentiva sua vasta rede de usuários a seguirem as orientações de saúde da OMS, entre elas, distanciamento físico, higiene das mãos, etiqueta respiratória e outras poderosas medidas preventivas que as pessoas podem tomar para combater a COVID-19.

Ao oferecer eventos, exclusividades, atividades, prêmios e inspiração especiais em alguns dos jogos mais consagrados do mundo, #PlayApartTogether estimula os usuários a adotarem as práticas recomendadas pelo bem de sua própria saúde e da saúde de suas famílias e comunidades. Ao incorporar as mensagens de autoproteção contra a COVID-19 nos jogos, o setor está dizendo ao mundo: "Esteja onde estiver, seja qual for o jogo, você pode fazer a diferença". Participam do programa:

Siga a hashtag #PlayApartTogether nas mídias sociais para obter atualizações e mais detalhes.

Citações de integrantes da campanha #PlayApartTogether do setor de jogos:

Activision Blizzard - Bobby Kotick, CEO "Fazer com que as pessoas permaneçam conectadas entre si de forma segura nunca foi tão importante. Os jogos são a plataforma perfeita para isso, pois conectam pessoas com alegria, propósito e significado. Temos muito orgulho de participar de uma iniciativa tão valiosa e necessária."

Big Fish Games - Jeff Karp, diretor geral e presidente "Este talvez seja o momento mais importante da história para que haja solidariedade em torno de uma causa, como esta diante de nós devido à COVID-19. Juntamente com nossa comunidade global de editores de jogos e as orientações técnicas da Organização Mundial da Saúde, esperamos alcançar milhões de jogadores de nossos títulos com a campanha #PlayApartTogether. Com jogos como Cooking Craze, Gummy Drop, Decurse e Fairway Solitaire, podemos transmitir as importantes mensagem de segurança da OMS e, ao mesmo tempo, fazer com que os membros de nossa comunidade saibam que não estão sozinhos. Todos estamos nessa juntos, ainda que fisicamente afastados."

Dirtybit - Anette Staloy, vice-presidente de negócios e marketing "Nossa missão é possibilitar que as pessoas criem momentos inesquecíveis juntas, e sempre nos dedicamos a criar experiências de jogos sociais. Nossos jogadores em todo o mundo têm compartilhado histórias comoventes sobre o quanto significa para eles poder manter contato com amigos e familiares através de nossos jogos Fun Run. Agradecemos a oportunidade de participar da iniciativa #PlayApartTogether para incentivar as pessoas a seguirem as orientações da OMS e das autoridades de saúde locais."

Glu Mobile - Nick Earl, presidente e CEO "Os jogos têm o poder não só de entreter as pessoas, mas também de reuni-las em momentos difíceis. Temos muito orgulho de unir forças com outras empresas do setor de jogos para apoiar a Organização Mundial da Saúde ao incentivarmos uma comunidade global de jogadores a #PlayApartTogether. Em diversos jogos do portfólio da Glu, estamos estimulando ativamente os jogadores a seguirem as orientações da OMS e das autoridades de saúde locais em nome da saúde e da segurança de suas famílias e comunidades."

Jam City - Chris DeWolfe, cofundador e CEO "A Jam City sabe que muitos estão recorrendo a jogos para aliviar o estresse e ter um pouco de alegria neste período tão arriscado. Como uma empresa de jogos com dezenas de milhões de jogadores, convocamos todos a #PlayApartTogether para achatarmos a curva e pôr um fim à COVID-19."

Kabam - Tim Fields, CEO "Na Kabam, entretemos o mundo. E o papel daqueles que entretêm adquire uma importância muito maior em tempos difíceis. A Kabam apoia a iniciativa #PlayApartTogether. Ao seguirmos as sábias orientações da Organização Mundial da Saúde, podemos reduzir a carga imposta a profissionais de saúde e salvar vidas. Que momento seria melhor do que este para avançar de fase em seus jogos favoritos ou experimentar alguns títulos novos? Você pode ser um herói jogando com seus amigos, juntos ainda que separados."

Maysalward - Nour Khrais, fundador e CEO "Todos devemos fazer nossa parte para combater esta pandemia e reduzir sua propagação. Ficar em casa é uma forma importante de proteger a nós mesmos e toda a sociedade dos riscos dessa doença. Na Maysalward, temos o compromisso de combater a propagação com nossos jogos. Portanto, estamos nos unindo à iniciativa #PlayApartTogether e lançando novos títulos que oferecem mais recursos para jogar on-line. Fiquem em casa. Cuidem-se."

Playtika - Robert Antokol, CEO "Na Playtika, acreditamos que o jogo faz parte da vida, mesmo nos momentos mais difíceis. Temos orgulho de promover mensagens da Organização Mundial da Saúde e integrar esta coalizão de líderes do setor de jogos em apoio à campanha #PlayApartTogether. Como parte desta importante reação à pandemia de COVID-19, a Playtika está totalmente comprometida em ajudar as pessoas do mundo inteiro a permanecerem seguras e se sentirem conectadas."

Pocket Gems - Ben Liu, CEO "Os jogos podem proporcionar o entretenimento necessário ao mesmo tempo em que promovem a conexão. Neste período tão difícil, a Pocket Gems está apoiando a campanha #PlayApartTogether ao lado de nossos companheiros desenvolvedores para amplificar importantes mensagens da OMS. Esperamos que os jogadores apreciem o conteúdo e os bônus extras em nossos jogos para dispositivos móveis como Episode e War Dragons, obtendo também importantes advertências da Organização Mundial da Saúde."

Riot Games - Nicolo Laurent, CEO "O distanciamento físico não precisa nos obrigar ao isolamento social. Vamos nos manter afastados fisicamente - e tomar outras medidas de saúde pública como a higiene das mãos - para ajudar a achatar a curva e #PlayApartTogether para superar esta crise. Para a Rioters, a experiência de um jogo representa mais que simplesmente jogar; é uma busca para uma vida significativa. E agora, para os bilhões de jogadores no mundo todo, a prática do jogo pode ajudar a salvar vidas. Vamos vencer essa batalha contra o inimigo COVID-19 e passar dessa fase juntos."

SciPlay - Josh Wilson, CEO "Aqui na SciPlay, todos somos motivados pelo prazer que nossos jogos proporcionam à comunidade global. Nestes tempos tão desafiadores, devemos todos nos unir para combater o vírus e achatar a curva de transmissão. Um de nossos valores fundamentais é #playTOGETHER (jogar juntos), o que faz parte de cada ação que realizamos para servir a nossos jogadores. Temos a honra de poder evoluir esse valor fundamental na iniciativa #PlayApartTogether, a qual acreditamos que amplificará muito as mensagens vitais da Organização Mundial da Saúde. Portanto, vamos todos #PlayApartTogether para nos manter saudáveis, mental e fisicamente!"

Snap - Will Wu, diretor da Snap Games "É muito importante que os jovens levem essa mensagem a sério em casa, pois eles têm um papel fundamental a desempenhar para interromper a propagação. A Snap Games sempre foi um meio pelo qual os usuário do Snapchat puderam se conectar e jogar com seus amigos, mesmo estando fisicamente distantes. Portanto, entramos no jogo para apoiar a iniciativa #PlayApartTogether. Temos o compromisso de ajudar os usuários do Snapchat a permanecerem em casa com a oferta de novos jogos e ferramentas criativas que ampliam a conscientização de nossa comunidade para que protejam a si mesmos, as pessoas próximas e o público em geral."

Twitch - Michael Aragon, vice-presidente sênior de conteúdo "Os jogos são uma parte importante do que reúne a comunidade Twitch a cada dia. A iniciativa #PlayApartTogether serve para nos lembrar que, ainda que seja crucial mantermos a distância uns dos outros, podemos nos divertir com os jogos que gostamos e manter o contato com as pessoas on-line. Temos a grande satisfação de transmitir importantes mensagens da OMS ao lado de outros membros da iniciativa para seguirmos proporcionando um lugar em que as pessoas possam se reunir, jogar e criar comunidade."

Unity Technologies - John Riccitiello, CEO "Na Unity, acreditamos que o mundo fica melhor com mais criadores de jogos e jogadores. Seja jogando seu título favorito com amigos na internet ou aprendendo como criar seu primeiro jogo com algumas de nossas iniciativas de programação aberta e gratuita, a campanha #PlayApartTogether pode incentivar os jogadores a protegerem a si mesmos e suas famílias. Não vemos a hora de trabalhar com outras empresas de jogos do mundo e fazer a nossa parte como cidadãos globais para achatar a curva."

YouTube - Ryan Wyatt, diretor global de jogos "O YouTube tem sido há 15 anos uma comunidade em que as pessoas fazem coisas separadas e juntas ao mesmo tempo com os vídeos #withme (comigo), mas nunca foi tão importante dizer #StayHome (fique em casa) e #PlayApartTogether. Alguns dos momentos mais impactantes no YouTube envolvem criadores que interagem virtualmente com fãs e outros criadores de jogos do outro lado do mundo por transmissões ao vivo. Os jogadores sabem como se reunir mesmo estando fisicamente separados. Portanto, vamos nos cuidar neste período e fazer a nossa parte como setor para achatar a curva."

Zynga - Bernard Kim, presidente de publicação "Nossa missão na Zynga sempre foi conectar o mundo por meio dos jogos, e isso adquiriu uma nova dimensão com essa crise global. Temos a grande honra de apoiar o importante trabalho da Organização Mundial da Saúde e proporcionar um sistema de apoio a nossos jogadores neste período de distanciamento físico. A iniciativa #PlayApartTogether irradia positividade e comunidade, o que pode ajudar a nos comprometermos com a urgente tarefa que temos a cumprir."

