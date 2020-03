Vídeo: Cães são treinados para detectar a Covid-19

Um grupo de pesquisadores britânicos, com a ajuda de uma ONG especializada, vai tentar treinar cães para detectar pessoas com a Covid-19 e, assim, ajudar a conter a propagação da doença.





A ONG Medical Detection Dogs explicou que está trabalhando com a Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres e a Universidade de Durham neste projeto.





Estes três organismos "começaram os preparativos para treinar intensivamente cães para que estejam prontos no prazo de seis semanas para proporcionar um diagnóstico rápido e não invasivo", afirmou em um comunicado.





Também entraram em contato com o governo para explicar como estes animais poderiam ser valiosos aliados na luta contra a pandemia.





A associação, que já treinou cães para detectar doenças como câncer, parkinson e infecções bacterianas, assegura que o mesmo procedimento será usado para ensinar os animais a identificar a Covid-19.









Os cachorros são capazes de detectar também mudanças sutis na temperatura da pele e poderiam potencialmente indicar se alguém está com febre.





Uma vez treinados, seria possível usar os animais para assinalar os viajantes infectados com o vírus em sua chegada ao país ou poderiam se deslocar em outros espaços públicos.





(foto: foto: CARL COURT / POOL / AFP ) "Estamos convencidos de que os cães podem detectar a Covid-19. Agora estamos investigando como podemos captar de forma segura o odor do vírus nos pacientes", explica a doutora Claire Guest, diretora executiva e cofundadora da Medical Detection Dogs, citada no comunicado.





"O objetivo é que os cães possam examinar qualquer um, inclusive quem não tem sintomas, e nos digam se precisam ser submetidos a um teste", acrescenta.





Segundo o professor Steve Lindsay, da Universidade de Durham, "se a investigação tiver sucesso, poderíamos usar cães para detectar a Covid-19 nos aeroportos no final da pandemia". "Isso ajudaria a evitar que a doença reaparecesse depois que o surto atual tiver sido controlado".

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





