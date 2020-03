AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2020 ATÉ TERÇA-FEIRA, 7 DE ABRIL DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2020

Mundo

MUNDO - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 1 de Maio)

América

ESTADOS UNIDOS - Censo realizado a cada 10 anos - (até 14 de Agosto)

(+) ARGENTINA - Lockdown para parar coronavírus - (até 14 de Abril)

BRASIL - Fronteira Brasil-Uruguai fechada em combate a coronavírus - (até 21 de Abril)

COLÔMBIA - Confinamento contra o coronavírus - (até 13 de Abril)

ESTADOS UNIDOS - Remessa da Teva Pharmaceuticals de milhões de pílulas de medicamento para o tratamento da malária que devem chegar à luta contra o coronavírus -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Força-tarefa do coronavírus realiza reuniões diárias na Casa Branca -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Procurador-Geral Bill Barr testemunha no Congresso -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Taxa de desemprego (trimestre dezembro-fevereiro) - 10H00

BRASÍLIA (Brasil) - Superavit Fiscal ( Estatisticas da Politica Fiscal ) Ref: Mês Fev/2020 - 11H30

Europa

ROMA (Itália) - Agência de Proteção Civil realiza balanço diário sobre o coronavírus na Itália - (até 12 de Abril)

FRANÇA - Bloqueio rigoroso em vigor em toda a França para combater o coronavírus - (até 15 de Abril)

REINO UNIDO - Confinamento para deter coronavírus - (até 13 de Abril)

(+) ITÁLIA - Bandeiras a meio mastro e um minuto de silêncio para recordar aqueles que morreram de coronavírus - 06H00

RÚSSIA - Semana de folga para trabalhadores em tentativa de diminuir a disseminação de vírus - (até 3 de Abril)

(+) PARIS (França) - Aeroporto de Orly fecha para voos comerciais -

LONDRES (Reino Unido) - Harry e Meghan renunciam formalmente à realeza -

ESPANHA - Bloqueio e estado de alerta na Espanha para interromper a epidemia de coronavírus - (até 11 de Abril)

REPÚBLICA TCHECA - República Tcheca fecha fronteiras -

LONDRES (Reino Unido) - Downing Street faz balanço sobre coronavírus - (até 3 de Abril)

MOSCOU (Rússia) - Rússia fecha fronteiras para todos os cidadãos estrangeiros - (até 1 de Maio)

Oriente Médio e África do Norte

SÍRIA - Violência no noroeste da Síria - (até 30 de Abril 2020)

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS - Todos os voos de passageiros e trânsito suspensos na luta contra o vírus - (até 8 de Abril)

Ásia-Pacífico

SHENZHEN (China) - Huawei anuncia resultados para 2019 - 06H00

PEQUIM (China) - Briefing diário do Ministério das Relações Exteriores -

XANGAI (China) - China Southern Airlines deve anunciar resultados do ano fiscal de 2019 -

(+) BANGCOC (Tailândia) - Elefantes da Tailândia em 'crise' com queda do turismo -

Varios

Europe - UE fecha fronteiras externas por 30 dias - (até 17 de Abril)

- Pandemia de coronavírus causa clima de ansiedade -

QUARTA-FEIRA, 1 DE ABRIL DE 2020

América

(+) COLÔMBIA - Cessar-fogo anunciado pela guerrilha do ELN sobre coronavírus - (até 30)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Producción Industrial Mês Ref: 02/2020 - 10H00

BRASÍLIA (Brasil) - Balanza Comercial Brasil Ref: Mês Marzo - 15H30

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, dá uma conferência de imprensa antes da reunião dos ministros das Relações Exteriores sobre coronavírus - 09H00

(+) ÁUSTRIA - Distribuição de máscaras em supermercados na luta contra vírus -

(+) BERLIM (Alemanha) - Merkel se reúne com governadores para discutir medidas de isolamento -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco faz transmissão da audiência geral no site do Vaticano - 06H30

(+) GENEBRA (Suíça) - Conferência de imprensa da Organização Meteorológica Mundial sobre o impacto do Covid-19 no sistema de vigilância - 07H00

Esportes

(+) NYON (Suíça) - UEFA realiza videoconferência com as 55 federações-membro no calendário de jogos de futebol - 08H00

QUINTA-FEIRA, 2 DE ABRIL DE 2020

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Balanço comercial dos EUA - 10H30

Europa

COPENHAGA (Dinamarca) - OMS Europa realiza reuniões semanais com a mídia sobre COVID-19 - 07H00

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de ministros da Otan -

SEXTA-FEIRA, 3 DE ABRIL DE 2020

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Desemprego, dados de criação de emprego para março - 10H30

SÁBADO, 4 DE ABRIL DE 2020

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Partido Trabalhista deve anunciar novo líder -

Ásia-Pacífico

(+) CHINA - Honra dos túmulos dos entes queridos chineses - 06H00

DOMINGO, 5 DE ABRIL DE 2020

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Saúde -

Europa

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Vaticano realiza celebrações da Páscoa sem congregação - (até 12)

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Transmissão ao vivo do Papa Francisco na Missa do Domingo de Ramos - 08H00

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco transmite a oração de Angelus no site do Vaticano - 09H00

SEGUNDA-FEIRA, 6 DE ABRIL DE 2020

(+) ROMA (Itália) - 500º aniversário da morte do pintor Rafael -