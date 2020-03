Trump e Putin concordam sobre importância da 'estabilidade' no mercado de energia

A Casa Branca informou em comunicado que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o da Rússia, Vladimir Putin, realizaram um telefonema, no qual concordaram sobre a importância da "estabilidade nos mercados globais de energia". O governo russo também emitiu nota, no qual diz que "os dois líderes trocaram opiniões sobre o estado global do mercado de petróleo".



O Kremlin disse que Trump e Putin concordaram que seus "ministros de Energia" sejam orientados a fazer consultas bilaterais sobre esse assunto. Também informa que outro tema discutido foi a pandemia de coronavírus e seus impactos na economia global. "Eles discutiram a possibilidade de uma cooperação maior entre os dois países sobre esse assunto", afirma o governo russo.