Vídeo: como as religiões estão contornando o vírus para manter fiéis

A pandemia de COVID-19 já mudou a rotina de mais de 700 mil pessoas. Para atender aos fiéis sem risco de transmissão do vírus, cultos religiosos se adaptaram à nova realidade. Em muitos casos, cerimônias e sermões agora são feitos através da internet. Assim, os fiéis permanecem em casa, mas conectados à fé.

Na Faixa de Gaza, território majoritariamente islâmico, as autoridades palestinas fecharam as mesquitas. "Esta é a primeira vez em 30 anos que vou a uma mesquita e ela está fechada. É estranho principalmente por ser sexta-feira, dia de orações. Enfrentamos muitas guerras e problemas, mas as mesquitas nunca tinham sido fechadas", disse Maher Barghout, morador de Gaza.





Templos hindus na Índia também estão com o acesso restrito, autoridades decretaram quarentena obrigatória aos indianos na terça-feira (24). A segunda maior população do mundo só tem acesso aos supermercados e farmácias, apesar do baixo número de contaminados. Na Malásia, país de maioria islâmica, as mesquitas também fecharam para as orações de sexta-feira.





Em Jerusalém, monges franciscanos rezaram em frente à Igreja do Santo Sepulcro, que está fechada. O fechamento é uma ação sem precedentes decidida pelos líderes das igrejas greco-ortodoxa, armênia e católica, que são os responsáveis pela administração do santuário.





"o vírus pode ser vencido se cada um assumir suas responsabilidades"



O chefe do movimento xiita Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmou que respeitar as instruções das autoridades de saúde é um dever religioso. Em vez de pedirem para os fiéis irem aos templos, o movimento agora é o inverso, em todas as religiões: fiquem em casa e rezem de casa.

