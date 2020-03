Comunicado do Business Wire :HCL Technologies Ltd

A HCL Technologies Ltd (HCL) monitora o surto da Covid-19 desde o final de janeiro e invocou o Plano de Continuidade de Negócios e a Estrutura de Gerenciamento de Risco bastante cedo para minimizar o impacto em seus funcionários e clientes. A situação decorrente desse surto e sua rápida disseminação pelo mundo não tem precedentes e é extremamente dinâmica. O impacto econômico é visível com graus variados de intensidade em vários países onde operamos.

A HCL adotou uma política de pandemia bem definida e estruturada, que é resiliente, pragmática e confere importância primordial à segurança e saúde dos funcionários e aos compromissos dos clientes. Estamos ativamente engajados com nossos clientes e executamos o Plano de Continuidade de Negócios centralizado em operações internas da HCL e específico para o cliente, que garante a continuidade no cumprimento dos compromissos dos nossos clientes e funcionários. A HCL está constantemente revisando a situação em questão com a máxima prioridade e cumprindo totalmente todos os conselhos e recomendações do governo. Dada a natureza ampliada dessa situação, procuramos garantir a adoção de medidas sustentáveis de médio prazo para garantir a continuidade de todas as nossas operações e entregas de clientes. No dia de hoje, temos conseguido alcançar isso. Um grande número de nossos clientes expressou sua profunda gratidão por nossos esforços e velocidade com que conseguimos alcançar o estado atual.

Atualmente, 76% de nossos funcionários na Índia e 92% de nossos funcionários em outras regiões geográficas estão habilitados para trabalhar em casa. Em certas regiões, um conjunto limitado de funcionários está trabalhando em nossos escritórios, sempre que permitido pelo governo e pelas autoridades locais. Vale ressaltar que não testemunhamos nenhuma interrupção ou grande interrupção nas operações com este novo formato de entrega de trabalho em casa. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer aos nossos clientes, órgãos da indústria e funcionários do governo que têm sido muito solidários em nossos esforços até agora.

Impacto provável nos negócios

Embora o impacto nos números deste trimestre ainda não tenha sido quantificado, não esperamos que seja significativo. Nossa exposição às verticais mais impactadas não é significativa. As reservas durante este trimestre estão em andamento, pois parte significativa dos fechamentos ocorreu em janeiro.

Nosso modelo de negócios é uma combinação saudável de receitas recorrentes de produtos, serviços gerenciados e serviços profissionais conduzidos por gastos discricionários. Do ponto de vista vertical, nossa exposição a verticais como Óleo e Gás, Viagem e Hotelaria, Varejo sofisticado é de um dígito.

Reconhecemos que nossos investimentos em sistemas e processos de gerenciamento de riscos nos últimos anos estão nos ajudando a minimizar o impacto a curto prazo e a estar adequadamente preparados para o médio prazo, se piorar. Também estamos confiantes de que nosso modelo de negócios nos ajudará a emergir mais forte a longo prazo, pois foi desenvolvido para oferecer resiliência em tempos difíceis.

Nossos desejos de segurança e melhor saúde para todos lá fora, e esperamos e oramos pelo fim mais cedo da crise. Mantenha uma distância segura.

