Arábia Saudita aumentará exportações de petróleo a 10,6 milhões de barris por dia

A Arábia Saudita anunciou nesta segunda-feira que pretende aumentar as exportações de petróleo para um recorde de 10,6 milhões de barris por dia (mbd) em maio, em meio a uma guerra de preços com a Rússia.

"O reino pretende aumentar suas exportações de petróleo em 600.000 barris por dia a partir de maio, o que elevará suas exportações (totais) para 10,6" mbd, disse um funcionário do ministério da Energia, citado pela agência oficial SPA.

Esse anúncio do maior exportador mundial é feito em um momento em que a pandemia do novo coronavírus levou a uma queda na demanda, ajudando a reduzir os preços do petróleo.