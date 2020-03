Easyjet paralisa toda a sua frota por coronavírus

A companhia aérea britânica EasyJet anunciou nesta segunda-feira que vai paralisar por tempo indeterminado toda a sua frota devido à pandemia de coronavírus e às medidas de confinamento adotadas por vários países.

A empresa já havia indicado há 10 dias que manteria a maioria de seus dispositivos paralisados, como consequência da estagnação do tráfego aéreo mundial.

"Nos últimos dias, a EasyJet participou do repatriamento de clientes com 650 voos para transportar mais de 45.000 clientes", disse a empresa em comunicado, especificando que o último desses retornos ocorreu no domingo.

"Continuaremos a trabalhar com as autoridades para organizar voos de resgate adicionais de acordo com os pedidos", acrescentou.

"No momento, não há certeza sobre a data em que os voos comerciais poderão ser retomados", disse Easyjet.

A companhia aérea explicou que continua fazendo todo o possível para reduzir os custos de sua estrutura, para enfrentar o impacto econômico da pandemia.

Manter os dispositivos parados "elimina um custo significativo".

A Easyjet alega que suas contas estão bem e que chegou a um acordo com o sindicato britânico Unite para que sua tripulação tire férias.

"O acordo entrará em vigor a partir de 1º de abril por dois meses e as equipes de tripulação receberão 80% de seu salário médio, graças a um sistema implementado pelo governo para manter empregos".

A empresa britânica, que tem 13.000 trabalhadores em oito países europeus, está mantendo negociações com sindicatos para seus trabalhadores de fora do Reino Unido.