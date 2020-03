Comunicado do Business Wire :Northern Data AG

Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), um dos maiores fornecedores mundiais de soluções de computação de alto desempenho (HPC), relata hoje que a pandemia do Corona Vírus/COVID-19 está resultando em um aumento maciço na demanda da capacidade de computação. Para atender ao aumento da demanda, a empresa fomentou uma aceleração da expansão das capacidades em suas localidades e, além disso, procura desenvolver outros locais.

A demanda imediata por potência de computação devido à pandemia está sendo conduzida por dois desenvolvimentos imediatos e revolucionários: em primeiro lugar, empresas farmacêuticas e instituições de pesquisa em todo o mundo estão usando pela primeira vez sistemas HPC em larga escala, a fim de realizar cálculos e simulações no campo da bioinformática e epidemiologia no menor tempo possível, o que pode levar vários meses ou até anos com os sistemas de computador convencionais. Isso oferece às equipes de pesquisa a oportunidade de acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos que podem ser usados contra o coronavírus a curto prazo. A gerência da Northern Data espera que essa tendência continue após o final da pandemia do COVID 19.

Em segundo lugar, as condições de trabalho online em todo o mundo mudaram drasticamente em questão de semanas no decorrer da pandemia do COVID 19, o que levou a um aumento maciço da demanda por capacidade de computação. Devido às restrições atuais, muitas empresas em partes dos Estados Unidos, Europa e Ásia são obrigadas a operar com uma proporção de quase 100% de home office. O uso associado de aplicativos digitais, como ferramentas de videoconferência, está causando uma explosão na demanda de capacidades de dados. Além disso, essa tendência continuará além da crise do corona.

A Northern Data, nos próximos dias, começará a operar sua mais nova instalação de HPC nos Estados Unidos. O maior data center de HPC do mundo está sendo construído no Texas, em uma área de mais de 100 hectares, o que corresponde ao tamanho de cerca de 57 campos de futebol. Inicialmente, a empresa pretendia atingir uma capacidade total de um gigawatt nos EUA até o final do ano. Devido à alterada e esmagadora situação de demanda, agora os planos estão começando a expandir o local para até 3,6 gigawatts.

A empresa também está acelerando o desenvolvimento de locais para instalações adicionais de HPC em larga escala no Canadá e na Escandinávia.

"Estamos enfrentando uma demanda esmagadora", afirmou o CEO da Northern Data AG, Aroosh Thillainathan. "Em algumas áreas, vemos uma demanda de mercado trinta vezes maior do que a capacidade que temos de construir até o final do ano. Nos beneficiamos agora dos nossos muitos anos de experiência em computação de alto desempenho em larga escala, a fim de acelerar ainda mais o dimensionamento contínuo".

A Northern Data publicou no dia 16 de março sua previsão para 2020. Com base nas expectativas atuais e segundo os contratos já assinados, o Conselho Administrativo antecipa receitas de 120 a 140 milhões de euros no decorrer do exercício de 2020. Por conseguinte, o Conselho Administrativo espera um EBITDA para o exercício de 2020 entre 45 milhões e 60 milhões de euros. Essa orientação é baseada apenas na utilização parcial de inicialmente 30% do estágio de expansão de 1 gigawatt, com base em contratos já concluídos para o fornecimento de soluções HPC com clientes globais. A previsão será ajustada oportunamente à medida que a aquisição de novos clientes avance.

Sobre a Northern Data:

A Northern Data AG constrói e fornece soluções de infraestrutura global no campo da computação de alto desempenho (HPC). A empresa oferece soluções nos campos de aprendizagem automática e inteligência artificial, análise de big data, mineração de criptografia, streaming de jogos eletrônicos e outros. Operando a nível internacional, a empresa evoluiu da fusão da German Northern Bitcoin AG e da American Whinstone US, Inc. e agora é líder reconhecida no fornecimento de soluções HPC em todo o mundo. A empresa oferece soluções de HPC, estacionárias em grandes centros de dados de última geração e em contêineres móveis, que podem ser localizados em qualquer local do mundo. Ao fazer isto, combina software e hardware auto-desenvolvidos com conceitos inteligentes para o fornecimento sustentável de energia. Atualmente, no Texas, a Whinstone está construindo o maior centro de dados de HPC nos EUA e, ao mesmo tempo, a maior instalação de HPC dedicada do mundo.

