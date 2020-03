Trump: 'não pagaremos pela segurança de Harry e Meghan'

O presidente Donald Trump declarou, no domingo (29), que os Estados Unidos não vão pagar pela segurança do príncipe Harry e de sua mulher, Meghan, parecendo confirmar a mudança do casal para a Califórnia.

Segundo a imprensa local, Harry e Meghan voaram em um avião privado do Canadá para Los Angeles antes do fechamento da fronteira entre os dois países, devido à pandemia de coronavírus.

O casal, que morou vários meses no Canadá, abalou a família real no início deste ano com sua decisão de não representar mais a monarquia britânica e de seguir uma vida nova e independente.

"Sou um grande amigo e admirador da rainha e do Reino Unido", tuitou Trump.

"Foi informado que Harry e Meghan, que abandonaram o Reino, residiriam de forma permanente no Canadá. Agora foram do Canadá para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não pagarão por sua segurança. Eles devem pagar!", escreveu o presidente.

Mais tarde, um porta-voz do casal publicou um comunicado, afirmando que eles não têm a intenção de pedir ajuda de Washington, relatou a imprensa americana.

"Foram feitos acertos de segurança com recursos privados", diz a declaração, segundo o jornal "The Washington Post".

Meghan cresceu em Los Angeles, e sua mãe, Doria Ragland, ainda mora na cidade. Lá, a atriz conta com uma rede de amigos e de contatos de trabalho, que lhe permitiriam retomar sua carreira.

Na última quinta-feira, a Disney anunciou que Meghan será narradora em um novo filme sobre uma família de elefantes africanos.

O duque e a duquesa de Sussex ficarão formalmente à margem de seus deveres reais a partir de 31 de março.