As autoridades iranianas anunciaram nesta segunda-feira 117 mortes por coronavírus, o que eleva o balanço total de óbitos a 2.757, de acordo com os números oficiais do país.

As autoridades de saúde também registraram 3.186 novos contágios nas últimas 24 horas, informou Kianush Jahanpur, porta-voz do ministério da Saúde.

No total, o país tem 41.495 casos oficialmente diagnosticados.