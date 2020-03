Coronavírus pode provocar contração do PIB alemão de entre 2,8% e 5,4% em 2020

As medidas para conter a propagação do novo coronavírus devem custar à economia da Alemanha entre 2,8% e 5,4% de seu PIB em 2020, antes de uma recuperação no próximo ano, indicou nesta segunda-feira um painel de economistas que aconselha o governo.

"A economia alemã encolherá de maneira significativa em 2020", afirma o painel de especialistas conhecidos como "sábios", ao destacar que a dimensão exata do impacto "dependerá da extensão e duração das medidas de saúde pública e da subsequente recuperação".

Como outros economistas no mundo, o painel prevê diferentes cenários sobre o impacto do vírus na maior economia da Europa: a possibilidade da trajetória em forma de "V", com uma forte queda seguida de uma rápida recuperação, ou em forma de "U", com uma recuperação mais lenta.

Com 83 milhões de habitantes, a Alemanha determinou medidas de confinamento um pouco mais flexíveis que outros países europeus, como Itália ou Espanha, e as saídas não essenciais continuam permitidas.