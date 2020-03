Moscou inicia confinamiento por coronavírus

Moscou iniciou nesta segunda-feira o primeiro dia de confinamento por tempo indeterminado e o restante da Rússia se prepara para seguir os passos, depois que o primeiro-ministro Mikhail Mishustin fez uma advertência sobre esta possibilidade para controlar o avanço da pandemia de COVID-19.

No momento de maior tráfego durante a manhã, muitas ruas do centro da cidade estavam praticamente desertas, com poucos veículos privados circulando pela capital.

Os moradores de Moscou são autorizados a sair de casa apenas por uma emergência médica, para seguir até o trabalho em caso de necessidade, ao supermercado ou à farmácia, anunciou no domingo o prefeito Serguei Sobyanin.

Também podem retirar o lixo de casa e passear com os cães, em um raio de 100 metros ao redor de suas residências. Medidas similares foram decretadas para a região metropolitana da capital.

O primeiro-ministro Mishustin pediu aos habitantes das outras regiões do país que também se preparem para um confinamento. A Rússia tem oficialmente 1.534 casos de contágio e oito mortos.

"Peço às autoridades das regiões russas que prestem atenção na experiência de seus colegas (de Moscou e sua região) e se preparem para a possibilidade de adotar medidas similares", declarou Mishustin.