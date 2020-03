Mais de 700.000 casos de coronavírus declarados oficialmente no mundo

Mais de 700.000 casos do novo coronavírus foram oficialmente declarados no mundo desde o início da pandemia, segundo um balanço da AFP estabelecido nesta segunda-feira às 8H00 GMT (5H00 de Brasília) com base em informações oficiais.

Ao menos 715.204 casos de infecção, incluindo 33.568 mortes, foram registrados em 183 países e territórios, especialmente nos Estados Unidos (143.025 casos, 2.514 mortos), Itália (97.689), país com mais vítimas fatais (10.779), e China (81.470 casos, 3.304 mortos), berço do contágio.

O número de casos diagnosticados positivos, no entanto, reflete apenas uma parte do total do contágios devido às políticas díspares dos diferentes países para detectar os casos. Em algumas nações, apenas pessoas com necessidade de internação são testadas para Covid-19.