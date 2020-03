Trump prevê pico de mortes por coronavírus nos EUA em duas semanas

O presidente Donald Trump disse neste domingo que o pico da taxa de mortalidade nos Estados Unidos causada pela pandemia do novo coronavírus deve ocorrer em duas semanas.

Trump também anunciou a prorrogação da recomendação do governo de distanciamento social, até 30 de abril. "Durante a Páscoa, deveremos chegar ao número máximo. Portanto, ampliaremos nossas orientações até 30 de abril, para frear a propagação", assinalou.

O novo coronavírus já infectou quase 140 mil pessoas nos Estados Unidos, com mais de 2,4 mil mortes.

"A partir desse momento, o total de casos deve começar a diminuir, e é de se esperar que seja muito substancial. Nada seria pior do que cantar vitória antes do tempo. É muito importante que todos sigam estritamente as orientações", pediu o presidente americano.

Trump também disse que espera que o país "esteja no caminho da recuperação" em 1º de junho, e antecipou que, na próxima terça-feira, fará um "anúncio importante" sobre a estratégia do governo no combate à Covid-19.